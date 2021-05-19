Україну продовжить заливати - які області вийдуть «сухими з води»

В Україні 20 травня у більшості областей пройдуть невеликі дощі, вдень в центральних областях подекуди з грозами, вночі 8-13°, вдень 14-19°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно з проясненнями. У більшості областей невеликі дощі, вдень в центральних областях подекуди з грозами. Вітер північно-західний, на Лівобережжі - південно-західний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на південному сході країни до 22°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 20 травня вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 10-12°, вдень 17-19°, на Київщині вночі 8-13°, вдень 14-19°.

Згідно з прогнозом, надалі опади ймовірні лише 21 травня в центральних областях, вночі і в Карпатському регіоні невеликі дощі, місцями грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура вночі 6-11°, 22 травня у південно-східній частині 11-16°; вдень 21 травня 14-19°, на сході та півдні країни, 22 травня в більшості областей 20-25°.

У столичному регіоні 21-22 травня істотні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень 21 травня 14-19°, 22 травня 20-25°.

Синоптики прогнозують 23 травня у західних, вдень і у північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. 24 травня вночі у північних, центральних областях, в Карпатах та на Прикарпатті невеликий короткочасний дощ, на решті території, вдень в Україні без опадів.Температура вночі 8-13°, вдень 18-24°; у південних та східних областях вночі 10-15°, вдень 22-27°, 23 травня на південному сході країни до 30°.

На Київщині 23 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. 24 травня вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.