Метеорологи спрогнозували, яким буде 2021 рік у світі
Укрінформ
За прогнозами вчених з Метеорологічного бюро Великої Британії, 2021 рік буде трохи прохолоднішим, але все одно залишиться одним з шести найтепліших.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Очікується, що в світі буде приблизно на 1° C тепліше, ніж реєстрували в доіндустріальну епоху.
2021 рік може стати сьомим за рахунком, який наблизився до вищезгаданої позначки або перевищив її.
За прогнозами, температура Землі наступного року буде на 0,91-1,15° C вища, ніж в 1850-1900 рр. Середня температура становитиме 1,03° C.