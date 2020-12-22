Метеорологи спрогнозували, яким буде 2021 рік у світі

За прогнозами вчених з Метеорологічного бюро Великої Британії, 2021 рік буде трохи прохолоднішим, але все одно залишиться одним з шести найтепліших.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Очікується, що в світі буде приблизно на 1° C тепліше, ніж реєстрували в доіндустріальну епоху.

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2021 рік може стати сьомим за рахунком, який наблизився до вищезгаданої позначки або перевищив її.

За прогнозами, температура Землі наступного року буде на 0,91-1,15° C вища, ніж в 1850-1900 рр. Середня температура становитиме 1,03° C.