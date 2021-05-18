Науковці влітку планують зупинити смарт-датчик погоди, який працює на горі Піп Іван

Науковці влітку планують зупинити смарт-датчик погоди, який працює на даху колишньої астрономічної обсерваторії, що на горі Піп Іван.

Про це в Івано-Франківську для ЗМІ повідомив ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, скільки ще часу буде працювати смарт-датчик погоди, влаштований на обсерваторії гори Піп Іван.

«Ми будемо вести розмову з колегами влітку про його (смарт-датчика - ред.) зупинку і аналіз матеріалу», - повідомив Цепенда.

За його словами, смарт-датчик погоди Lufft WS800-UMB працює на даху колишньої астрономічної обсерваторії, на вершині Піп Іван, третій рік поспіль. Саме за його показниками учені визначать тип телескопів, які встановлять на обсерваторії.

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«Їх планують встановити два – професійний і навчальний, який буде доброю основою для учнів, студенті і всіх, хто цікавиться астрономією», - додав ректор університету.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м. Астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині Піп Іван або Білий Слон — колишня обсерваторія, в якій постійно жили й працювали люди з 1938 до 1941 рр. У травні 2012 р. Міністерство культури Польщі скерувало 70 тисяч доларів на відновлення споруди обсерваторії в рамках грантової програми, партнером якої є Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Внесок університету визначений в розмірі 25% від загального кошторису проєкту.

27 липня 2019 року в рамках реалізації спільного проєкту з відновлення колишньої астрономічної обсерваторії на горі Піп Іван між Варшавським та Прикарпатським університетом відбулася інсталяція першого наукового приладу - смарт-датчика погоди Lufft WS800-UMB. Прилад встановили на даху обсерваторії. Обладнання належить Астрономічній обсерваторії Варшавського університету та передано українським партнерам Студіями Східної Європи Варшавського університету у безоплатне користування. Завданням смарт-датчика погоди став аналіз клімату на вершині гори протягом наступних двох років.