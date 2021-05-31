Водні мотоцикли посеред міста: у Житомирі випала аномальна кількість опадів

У Житомирі упродовж вихідних випала півторамісячна норма опадів, що є аномальним явищем.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла завідувач сектору метеопрогнозів Житомирського обласного центру з гідрометеорології Іраїда Єліневська.

«Для Житомира місячна норма опадів у травні становить 64 мм. За вихідні випало 105 мм опадів, тобто близько півтори норми. Це взагалі дуже рідкісне метеорологічне явище, яке називається сильний тривалий дощ і відноситься до найвищого рівня небезпечності – червоного», - зазначила Єліневська.

За її словами, таке рідкісне метеоявище трапляється у середньому раз у чотири роки в різних районах області в теплий період року.

На решті території області у неділю, 30 травня, були значні дощі з 18-20 мм опадів.

Синоптик додала, що у перший тиждень червня на Житомирщині очікується стабілізація погодних умов, короткочасні опади будуть лише в окремі дні. Утім, нічна температура становитиме 5-7 градусів тепла, що є характерним показником для середини квітня.

Як передає Житомир.info, пішоходам було по коліна води, а транспорт опинився заблокований. Житомиряни пливли по вулиці на надувному матраці, а дехто влаштував розваги на водному мотоциклі.

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