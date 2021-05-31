В Україну йде антициклон, який зупинить дощі у кількох регіонах

В Україні опади 1 червня очікуються лише у південних, центральних та східних областях, температура вночі 10-15°, у західних та північних областях 4-9° тепла, вдень 13-18°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У південних, центральних та східних областях дощі, місцями грози та пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях значні дощі; на решті території без опадів, лише в Карпатах невеликий дощ. Температура вночі 10-15°, у західних та північних областях 4-9° тепла, вдень 13-18°, у східній частині місцями 20-23°; на високогір'ї Карпат вночі 0-2° тепла, вдень 3-8°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 1 червня опади не очікуються. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16, на Київщині вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

Згідно з прогнозом, 2-3 червня у південних, східних та центральних областях помірні, місцями значні дощі, окремі грози; температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

На решті території невеликі (вночі 2 червня у північних областях помірні) дощі, 3 червня на заході країни без істотних опадів; температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та південно-східних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 2 червня вночі помірні, вдень невеликі дощі; 3 червня місцями невеликі дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, протягом 2 червня та вночі 3 червня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Синоптики прогнозують 4-5 червня у південній частині, східних та Дніпропетровській областях невеликі короткочасні дощі, грози, на решті території без істотних опадів. Температура вночі 7-13°, вдень 17-23°.

На Київщині 4- 5 червня істотні опади не очікуються. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.

Як передавав Укрінформ, в Україні очікується формування малорухомого циклону над Кримом. Він визначатиме погоду на декілька днів, при цьому на півночі та заході дощі вщухнуть.