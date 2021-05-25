Холодна весна: ведмеді у Карпатах навідуються до вуликів та полюють на худобу

У Карпатах на території Коломийського лісгоспу ведмідь знищив вулики: появу хижака пояснюють тим, що в лісі ведмеді ще не мають чим поживитися через холодну весну і тому заходять до людських осель у пошуках їжі.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів головний лісничий Коломийського лісгоспу Володимир Рошнівський.

«Такого не було років 20. Ведмідь забрів з гір і зайшов собі на пасіку, знищив вулики. Тепер ми огородили їх електропастухом», - розповів Рошнівський.

За його словами, ведмідь кілька разів заходив поласувати медом із вуликів. Останні три дні тут його не бачили. Втім, люди знайшли сліди тварини біля ставка та у приватних господарствах. Появу хижака пояснюють тим, що в лісі ведмеді ще не мають чим поживитися через холодну весну і тому вештаються у пошуках їжі.

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Сліди бурого ведменя люди бачили і на території Кутського лісгоспу. «У нас ведмідь біля дороги розірвав корову, доривався до овець», - стверджує т.в.о. директора Кутського лісгоспу Андрій Ониськів. За його словами, це може бути пов’язано зі шлюбним періодом, коли ведмеді шукають собі пару, або з пошуком їжі.

У селі Узин, що за 10 км від Франківська, люди бачили не лише сліди ведмедя. Там тварина потрапила у фотопастку.

«В Узині ведмідь зламав паркан і кілька разів заходив в мисливські угіддя, звідки викрадав диких свиней. Люди перелякані, закрили худобу, не випускають дітей», - розповіла прессекретарка Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства Ірина Бабій.

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За її словами, там припускають, що ведмідь прийшов з Чорного лісу у пошуках їжі. Втім, не виключають, що хижак міг навідуватися до своїх колишніх господарів. «Це треба дослідити і перевірити. Можливо, хтось і тримав собі ведмедя, як це було, наприклад, в «Байці» (відпочинковий комплекс у Косові – ред.). Нині стоїть завдання це з’ясувати, а ще вислідити звіра, приспати і перевезти його подалі від людей», - додала Бабій.

Нині в обласному управлінні лісового та мисливського господарства людям радять наодинці не відвідувати лісові масиви та не залишати біля лісу харчі та сміття, аби ведмеді не звикали до людської їжі.

Ведмідь бурий — це вид хижих ссавців родини ведмедевих. Цей звір є найбільш знаним видом своєї родини, одним з найбільших наземних хижаків у світі та найбільшим хижаком фауни України. Бурого ведмедя занесено до Червоного Списку МСОП (Міжнародний союз охорони природи) як «вид із найменшим ризиком» .