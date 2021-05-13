Ведмідь Юра помер через пластик у кишківнику – директор «Синевиру»

В НПП "Синевир" заявляють, що косівський ведмідь Юра помер би в будь-якому випадку через токсико-септичний процес в його організмі і не дожив би до перевезення із "Синевиру" в "Домажир", як того вимагали активісти.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив директор Нацпарку "Синевир", де розташований Центр реабілітації бурого ведмедя, Микола Дербак.

За його словами, про це свідчить патологоанатомічний розтин померлої тварини, який показав, що тварина довгий час потерпала від запалення в кишківнику через сторонні предмети, зокрема пластик.

Також Дербак зазначив, що у Центрі реабілітації бурого ведмедя досі проводили сотні схожих операцій на ту, яку планового організували для косівського ведмедя Юри. На жаль, Юра став першим ведмедем, який помер у Центрі реабілітації бурих ведмедів за десять років його діяльності.

Як повідомив лікар ветеринарної медицини Центру Михайло Маслей, операція, яку проводили Юрі, була плановою, вона відбувалася за участю десяти лікарів з усієї країни, рішення проводити її було колегіальним, і цього вимагав стан ведмедя: він кілька останніх днів не їв, тільки пив багато води.

"Це була звичайна операція за показами, ми таких проводили сотні досі. Те, що він не пережив операції, як ми згодом вже зрозуміли після розтину, — це був наслідок загального стану ведмедя. Він був ослаблений, у нього був хронічний запальний процес в травній системі, фактично, справа йшла до сепсису. Офіційно діагноз Юри звучить як "токсико-септичний процес в організмі". Це наслідок багаторічного неправильно утримання тварини. Тому Юра не дожив би до переселення із "Синевиру", як того вимагали активісти", — сказав Маслей.

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За словами лікаря, те, що зараз в соцмережах іде масова хвиля обурення роботою Центру через смерть ведмедя, — від нерозуміння, що насправді відбулося.

"Те, що ми читаємо зараз: мовляв, якби Юру не забрали у власника — ведмідь би жив, що він погано утримувався в Синевирі — в малій клітці, що звіра вимагали перевести в "Домажир", де тварині було б краще, — це все свідчить про нерозуміння ситуації в суспільстві. Операцію ведмедю Юрі призначили за клінічними показаннями, цього вимагав стан тварини. Щодо начебто тісної клітки — у Центрі реабілітації усіх ведмедів спочатку утримують в карантинних клітках, бо вони повинні адаптуватися, звикнути до інших ведмедів та електропастуха. Ну і як ми казали, розтин показав, що він не дожив би до перевезення в "Домажир" через запалення в кишківнику", — наголошує Маслей.

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За інформацією директора Нацпарку Миколи Дербака, сьогодні в Україні в умовах, схожих до тих, в яких перебував ведмідь Юра в туристичному центрі "Байка" в Косові, утримують близько двох сотень ведмедів у різних приватних садибах та центрах. У більшості випадків цих тварин доглядають неправильно — особливо це стосується харчування.

Як повідомляло агентство, 11 травня в реабілітаційному центрі "Синевир" помер ведмідь Юра, якого у квітні привезли з Косівщини під тиском екоактивістів. Ведмідь проживав на території туристичного комплексу "Байка" у вольєрі з двома барлогами і перебував під наглядом ветеринарів, бо від народження мав вади зору. Тварині було 17 років, вага ведмедя – 600 кг.

Раніше Державна екологічна інспекція Карпатського округу повідомляла про те, що спільно зі спеціалістами ветеринарної служби здійснила позапланову перевірку Косівського туристичного центру "Байка". Інспектори надали припис відпочинковому комплексу привести умови утримання ведмедя до чинного законодавства. У разі невиконання припису протягом місяця Держекоінспекція обіцяла вилучити тварину, яка буде передана до спеціалізованого центру. Ведмедя вилучили у власника та передали в Центр реабілітації бурих ведмедів Нацпарку "Синевир". Центр діє з 2011 року, тут живуть 33 бурі ведмеді.