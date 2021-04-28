На Буковині камера лісівників зафільмувала родину бурих ведмедів

На території одного з лісництв Буковини в об’єктив фотопастки лісівників потрапила родина бурих ведмедів із самкою та трьома дитинчатами, які прогулювалися лісом.

Відео такої прогулянки тварин опублікували у Фейсбуці представники держпідприємства "Сторожинецький лісгосп", передає Укрінформ.

"Днями на території одного з лісництв ДП «Сторожинецьке лісове господарство» в об’єктив фотопастки лісників потрапила ціла родина бурих ведмедів. Техніка зафільмувала, як самка та троє ведмежат, вік яких близько року, вільно та безтурботно прогулювались у світлу пору доби в лісі", - йдеться у дописі лісівників.

З міркувань безпеки тварин працівники лісгоспу не вказують конкретне місце зйомки.

Як пояснив кореспондентові Укрінформу прессекретар Чернівецького облуправління лісомисливського господарства Ростислав Бузило, бурі ведмеді живуть у гірській місцевості, а на рівнинах та поблизу людських будинків їх немає.

"Загалом у Чернівецькій області офіційно зафіксовано 22-х бурих ведмедів. А тут відразу чотири тварини у кадрі. Явище унікальне. Вони живуть подалі від людей, до найближчого поселення кілька десятків кілометрів, тому людям немає чого боятись. Зрештою, тварини самі ведуть відлюдькуватий спосіб життя і не наближаються до осель. Збільшення популяції ведмедів також свідчить і про хорошу роботу держохорони, котра не допускає браконьєрських вчинків", - пояснив представник лісівників.

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Також він зауважив, що зараз у ведмедів період розмноження та виховування молодого покоління і в такому стані вони можуть бути дещо агресивні, адже на першому місці у них – захист своєї родини.