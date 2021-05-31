У Карпатах - сніг і обмежена видимість

У Карпатах на горі Піп Іван падає сніг, видимість обмежена до 50 метрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Станом на 09:30 31.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 50 м», - йдеться у повідомленні рятувального посту.

За інформацією рятувальників, на вершині гори вітер північно-східний 8-10 м/с, температура повітря 0°С.

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Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський, або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, її висота 2028 м.