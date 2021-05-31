В Україну прийшло метеорологічне літо – куди найшвидше завітає тепло

Метеорологічне літо розпочалося лише на території лівобережної України: з 14 травня середньодобова температура перетнула там позначку в 15 градусів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції «Як вплинула холодна весна на урожай-2021?» розповіла керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Це відбулося 14 травня – лівобережна Україна перейшла в метеорологічне літо, а решта ще перебуває у метеорологічній весні, і, можливо, це буде найтриваліша весна», - сказала Адаменко.

Вона зазначила, що період метеорологічної весни триває вже більше 70 днів, тоді як нормою є 50-60 днів. Адаменко нагадала, що найкоротша метеорологічна весна (14 днів) була у 2012 році, коли вже наприкінці квітня розпочалось метеорологічне літо.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 31 травня стовпчики термометрів максимально піднімуться до 24 градусів, у більшості областей дощитиме.