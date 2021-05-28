На Закарпатті відслужили панахиду за загиблим під Новотошківським офіцером

На Закарпатті провели панахиду за загиблим від пострілу снайпера під Новотошківським заступником командира батальйону майором Максимом Польовим.

Про це повідомили в Фейсбуці 128-ї гірсько-штурмової бригади "Закарпатський легіон".

Пам'ять майора Максима Польового, який загинув 27 травня під час обстрілу російсько-окупаційних військ на сході в районі Новотошківського, вшанували в місті Ужгороді на Алеї Слави 15 окремого батальйону бригади.

На Закарпатті провели панахиду за загиблим у зоні ООС офіцером Максимом Польовим / Фото: Закарпатський Легіон - 128 ОГШБр ЗСУ

Офіцеру було 36 років. У військовослужбовця залишилися двоє дітей та дружина.

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Максим Миколайович Польовий народився 18 грудня 1984 року в селі Юхимівці Волочиського району (тепер – у складі Наркевицької громади Хмельницького району).

За окремим розпорядженням голови Закарпатської облдержадміністрації підготовлено транспорт для слідування військовослужбовців 128-ї бригади до Хмельницької області на поховання загиблого військовослужбовця офіцера Максима Польового.