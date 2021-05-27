Стало відоме ім’я військового, який загинув під Новотошківським

У зоні проведення ООС у четвер загинув 37-річний військовий з Хмельниччини.

Як передає Укрінформ, про це інформує Суспільне. Поділля.

За словами координатора центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталія Дзекар, 37-річний військовий Максим Польовий загинув поблизу селища Новотошківське на Луганщині під час снайперського вогню зі сторони російських окупантів.

Відомо, що чоловік родом з Наркевицької тергромади Хмельницького району, йому було 37 років. У загиблого залишилися діти та дружина.

Як повідомляв Укрінформ, російсько-окупаційні війська з початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил. У напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Унаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.