Окупанти минулої доби 9 разів зривали «тишу» на сході України

Протягом минулої доби, 26 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

Зокрема, поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти.

Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру.

Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У передмісті Павлополя ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Біля Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Поблизу селища Південне окупанти вели вогонь по позиціях наших захисників з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

Зазначається. що станом на 7 годину ранку 27 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських захисників за минулу та поточну добу немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.