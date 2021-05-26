У Кременчуці попрощалися із загиблим у лютому бійцем ООС

У Кременчуці на Полтавщині поховали Миколу Лебідя, тіло якого було виявлено після пожежі у бліндажі на Донеччині в лютому.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Суспільне.

Прощання з 22-річним воїном проходило біля будинку, де він виріс. Там зібралися рідні бійця, побратими та друзі. Потім Миколу Лебідя поховали на Свіштовському кладовищі.

Лебідь загинув у лютому цього року під час пожежі в одному з бліндажів у селі Водяне на Донеччині. Тоді, 22 лютого, під завалами спорудження виявили тіла двох бійців. Особи загиблих встановлювали за допомогою ДНК-експертизи.

У Збройних силах Микола служив за контрактом із 2018 р. Військовий із багатодітної родини - у нього залишилися батьки та десятеро братів і сестер, інформує Суспільне.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа в бліндажі одного з підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади сталася 20 лютого. За два дні на місці пожежі виявили тіла двох військових. Ще одного бійця з опіками доправили до лікарні, але врятувати не змогли.

Фото: Суспільне Полтава