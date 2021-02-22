Військові повідомили про смерть своїх побратимів внаслідок пожежі в бліндажі

В одному з підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади 20 лютого сталася пожежа, на місці якої за два дні виявили тіла двох військових.

Як передає Укрінформ, про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.

"Ідентифікацію тіл буде проведено після ДНК експертизи. Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер", - повідомили військові.

За даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблих захисників України", - йдеться у повідомленні.