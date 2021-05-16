У Чернігові відбулося прощання з військовослужбовцем 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана І Виговського сержантом Павлом Колесником, який загинув від кулі снайпера російських збройних формувань у зоні ООС.

Про це повідомляє Чернігівський обласний військовий комісаріат у Фейсбуці.

У Чернігові попрощалися з бійцем, загиблим від кулі снайпера на сході України / Фото: Наталія Потапчук , Укрінформ

«Попрощатись із загиблим військовослужбовцем до Кафедрального собору святої великомучениці Катерини прийшли військовослужбовці Чернігівського гарнізону, побратими воїна, ветерани російсько-української війни, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, члени громадських організації та небайдужі мешканці міста», - йдеться у повідомленні.

У Чернігові попрощалися із загиблим в зоні проведення ООС сержантом / Фото: Чернігівський обласний військовий комісаріат

У храмі відбулась заупокійна літія, а після мітингу процесія попрямувала через коридор із сотень військовослужбовців, які схилили коліна, віддаючи шану загиблому військовослужбовцю.

Далі процесія вирушила до села с.Нове, Чернігівського району. Живим коридором, схиливши коліна, зустрічали траурну процесію резервісти Чернігівського батальйону ТрО та мешканці Седнева.

Павла Колесника поховали із дотриманням встановлених та затверджених Міністерством оборони України нових ритуалів українського війська: виконанням салюту, Державного Гімну України та врученням сім’ї загиблого Державного Прапору України, яким під час церемонії прощання була накрита труна сержанта, а військовий комісар Чернігівського об’єднаного міського комісаріату полковник Олег Гончарук вручив родині Грамоту пошани та скорботи.