У Миргороді поховали бійця, загиблого від кулі снайпера у зоні ООС

На Алеї Героїв у Миргороді попрощалися зі старшим солдатом Віктором Городніченком, який 8 травня помер у госпіталі внаслідок кульового поранення, отриманого на сході України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Полтавської обласної держадміністрації.

«Віктор був сильним і мужнім, виконував завдання на одній із найнебезпечніших бойових позицій. Саме там два місяці тому загинув його товариш. Віктор не зламався, він і далі продовжив хоробро виконувати поставлене завдання. 28 квітня близько 22-ї години куля поранила нашого воїна. Не вдалося врятувати молоде життя. Віктор загинув за незалежність України. Всі ми маємо пам’ятати й пишатися такими людьми, як він, розповідати про них своїм дітям і онукам», – зазначив на прощанні заступник командира окремої 5-ї батальйонно-тактично ї групи 81-ї ОМБр майор Петро Гоц.

У Миргороді поховали загиблого від кулі снайпера українського бійця / Фото: Полтавська ОДА

Друг полеглого захисника Богдан Нос розповів, що Віктор, коли отримав поранення, дбав насамперед не про себе, а про товаришів, які його виносили: просив, щоб ті зупинилися, перепочили.

Віктор Городніченко народився у Покровській Багачці Хорольського району. Закінчив Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Із серпня 2016 року проходив військову службу за контрактом у 81-й окремій аеромобільній бригаді. Був навідником взводу вогневої підтримки. Йому було 25 років. У воїна залишилися мати, дружина й маленька донька.

Як повідомляв Укрінформ, Городніченко зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил. Йому надали невідкладну допомогу, потім евакуювали до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Але 8 травня боєць помер.