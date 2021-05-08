У Харкові помер поранений снайпером боєць ЗСУ

У військовому шпиталі у Харкові помер боєць з Полтавщини - старший солдат Віктор Городніченко, якого 28 квітня на Донеччині поранив ворожий снайпер.

Про це повідомляє у Фейсбуці Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає Укрінформ.

Зазначається, що український боєць зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил. Йому надали невідкладну допомогу, потім евакуювали до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Але 8 травня, після виснажливих операцій, житель Миргородського району помер.