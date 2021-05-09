У Коростені попрощалися із загиблим під Пісками 22-річним військовим

У Коростені на Житомирщині попрощалися із загиблим під Пісками 22-річним Сергієм Коробцовим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Коростень. today.

«У Коростені 9 травня попрощалися з військовим 58-ї окремої механізованої бригади Сергієм Коробцовим. У центрі міста зібралися понад тисяча місцевих жителів, рідних та близьких героя-розвідника», - йдеться у повідомленні.

У Коростені прощаються з 22-річним військовослужбовцем / Фото: Коростень Офіційний Інформаційний

Військового поховали у селі Ушомир Коростенського району.

Сергій Коробцов загинув 6 травня під Пісками від кулі ворожого снайпера.

У військового залишилися дружина та маленький син.