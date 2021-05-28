Голова Донецької ОДА запропонував інвесторам будівництво в регіоні заводів та аеропортів

Голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко на форумі «UkraineInvest Talks: Dnipro» запропонував можливим інвесторам будівництво в регіоні двох заводів та двох аеропортів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив на форумі, презентуючи Донецький регіон.

«Основні наші пропозиції, які б ми надали, – це будівництво. Ми інноваційно можемо запропонувати збудувати вже з готовими концептуальними рішеннями по проектуванню – це проєкт будівництва в регіоні заводу з виробництва кальцинованої соди», - сказав Кириленко.

Він нагадав, що в Україні були три підприємства, де вироблялася сода, – це у Лисичанську, Слов’янську та Красноперекопську.

У Лисичанську виробництво існувало до 2009 року, потім сировина, яка була потрібна для виготовлення продукції, була вичерпана; у Слов’янську виробництво зупинилося в 2003 році, тому що технологічне обладнання було зношене; і в Красноперекопську («Кримсода»), де були основні потужності, все було втрачено через тимчасову окупацію Криму Росією. Зараз в Україну соду імпортують.

Кириленко зазначив, що побудувавши завод на Донеччині, де зараз є необхідна сировина, можна перекрити потреби соди в країні - буде імпортозаміщення, а також настане питання її експортування.

Крім цього заводу, очільник Донеччини запропонував ідею виробництва в області паперу із крейди, родовища якої також є достатніми в регіоні.

«Проєктна ідея виробництва паперу із крейди. Пропозиції ми надамо. Це нова модель, і вона розроблена облдержадміністрацією», - сказав Кириленко.

Він також повідомив, що заплановане будівництво двох аеропортів: на півдні регіону - в Маріуполі та на півночі області - в Краматорську.

«І також (у планах - ред.) розробка аеропортів. Аеропорт потрібен як у Краматорську, так і в Маріуполі. Проєкти є, розробляються... І ми повинні не вагатися, розвиватися і рухатися вперед», - підкреслив Кириленко.

Як повідомлялося, форум «UkraineInvest Talks: Dnipro», який проходить 27 травня 2021 року у Дніпрі, спрямований на популяризацію інвестиційного середовища в регіонах України. Серед ключових тем - інвестиційна політика та розвиток регіонів, інвестиційні стимули для проєктів зі значними інвестиціями, досвід інвесторів, які працюють у регіоні.

«UkraineInvest Talks: Dnipro» організований урядовим Офісом із залучення і підтримки інвестицій UkraineInvest спільно з міською радою Дніпра та Агентством розвитку Дніпра в партнерстві з Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України».