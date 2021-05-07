В Україні хочуть збирати швейцарські поїзди - Зеленський зустрівся з інвесторами Stadler

Співпраця зі швейцарською компанією Stadler сприятиме створенню в Україні сучасного виробництва потягів і трамваїв, зокрема, реалізації проєкту приміського залізничного сполучення City Express.

Як передає Укрінформ, про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою правління – генеральним директором одного зі світових лідерів з виробництва рухомого складу для колійних доріг – швейцарської компанії Stadler CIS AG Петером Хрістофом Шпулером та генеральним директором Stadler CIS AG Александром Люфтом, повідомляє пресслужба Глави держави.

Глава держави привітав підписання Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво між АТ «Укрзалізниця» та компанією Stadler, яке відбулося 7 травня за результатами перемовин за участю представників Офісу Президента України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства інфраструктури України.

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Як зазначається, наразі Stadler шукатиме майданчик для будівництва заводу з виробництва рухомого складу приміських потягів і міських трамваїв. Наступними кроками буде трансфер технологій і навчання працівників для забезпечення якості продукції, яка б відповідала стандартам компанії. Цей завод орієнтуватиметься як на внутрішнього українського споживача та участь у тендерах, так і на експорт продукції до інших країн.

«Ми всіляко підтримуємо такі інвестиції в нашу країну. Україна зацікавлена у подібній співпраці, і ми обговорювали такі можливості під час офіційного візиту до України Президента Швейцарської Конфедерації», – зазначив Зеленський.

Співпраця зі Stadler також сприятиме реалізації проєкту якісного приміського залізничного сполучення City Express, перший етап якого має бути втілений у Києві, Дніпрі та Харкові.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" та Stadler CIS AG домовилися разом розвивати пасажирські залізничні перевезення в Україні в рамках проєкту City Express та працювати над залученням фінансування і підписали відповідний меморандум. Розглядається й можливість локалізації виробництва в Україні.

Фото: Офіс Президента