Швейцарська вагонобудівна компанія може почати виробництво на київському заводі

Швейцарський виробник залізничного рухомого складу Stadler вивчає можливості локалізації виробництва на Київському електровагоноремонтному заводі (КЕВРЗ).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті АТ "Укрзалізниця"

"Представники швейцарської компанії Stadler Rail AG, що спеціалізується на виробництві залізничного рухомого складу, у рамках робочого візиту 23 лютого перебувають на Київському електровагоноремонтному заводі (КЕВРЗ) для вивчення можливості розміщення локалізованого виробництва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанію Stadler розглядають як одного з потенційних постачальників рухомого складу для анонсованого Президентом України Володимиром Зеленським проєкту з інтеграції залізниці з міською транспортною системою — City Express — за рахунок об’єднання великих міст із їх містами-супутниками в єдиний транспортний простір.

За словами в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця», директора філії «Пасажирська компанія» Олександра Перцовського, наразі УЗ готова ділитися своїм баченням і планами реалізації проекту з потенційними інвесторами і ухвалюватиме рішення, виходячи з техніко-економічного обґрунтування, економічного ефекту та ступеня локалізації виробництва.

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Як повідомлялося, голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак на початку лютого взяв участь у зустрічі Президента Володимира Зеленського з керівництвом Stadler Rail AG, де було обговорено перспективи співпраці та, зокрема можливість налагодження в Україні виробництва рухомого складу з метою оновлення парку приміських поїздів.