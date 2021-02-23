Укрзалізниця сподівається на допомогу держави для розвитку City Express

АТ "Укрзалізниця" необхідна допомога держави для реалізації проєкту розвитку приміського сполучення City Express.

Про це сказав голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», передає кореспондент Укрінформу.

"Нам потрібна підтримка держави. Ми хочемо, щоб наш проєкт City Express отримав статус такого ж "Великого будівництва", яке зараз відбувається на дорогах. Ви бачите: є кошти - є дороги. Будуть гроші - будуть комфортні умови перевезення пасажирів ", - заявив Жмак.

Він додав, що в компанії розраховують на підтримку місцевих органів самоврядування, "щоб навести порядок на платформах, які зараз виглядають жалюгідно, для того, щоб встановити режим пропуску пасажирів і таким чином підвищити доходи Укрзалізниці.

"Ті регіони, хто піде нам назустріч, отримають нові, сучасні електрички, і жителі цих регіонів зможуть комфортно їздити на роботу і з роботи. Ті, хто не піде нам назустріч, їздитимуть в обшарпаних електричках, так би мовити, за залишковим принципом," - підкреслив він.

Також Жмак розповів, що приміський транспорт, порівняно з іншими активами Укрзалізниці, є найбільш зношеним - на 95%.

"Ми вирішлили змістити фокус і в цьому році зайнятись безпосередньо приміським сполученням. Щодо перших кроків, то, виділивши три основні регіони - Київ, Дніпро і Харків, ми плануємо потім іти і в інші міста", - сказав очільник УЗ.

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За його словами, нині до Києва щодня приїжджа.ть близько 450 тис. осіб, з них 77 тис. - залізничним транспортом.

"У рамках проєкту ми плануємо збільшити кількість пасажирів до 150 тисяч", - сказав Жмак.

За словами керівника Укрзалізниці, збільшення пасажиропотоку планують досягти шляхом ремонту деяких ділянок, покращення диспетчеризації та впровадження нових інструментів для приміського руху.

"Нові інструменти - це човникові електрички. Ми будемо починати експлуатацію човникових елктричок, наприклад, на маршрутах Буча - Святошино для того, щоб інтегрувати систему існуючого транспорту, метро з приміським сполученням", - сказав Жмак.

Він додав, що електрички зазвичай йдуть до київського Центрального вокзалу, але до цієї станції доїжджає небагато пасажирів, тому і будуть запускати човникові маршрути, зокрема Буча - Святошино, Боярка - Київ, відкриватимуть нове сполучення Станція метро Почайна - Вишгород.

Також Жмак повідомив, що Укрзалізниця планує на своїх заводах відремонтувати 51 секцію електровозів, а це "9-10 повноцінних електричок".

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 22 лютого анонсував реалізацію проєкту якісного приміського залізничного сполучення City Express.