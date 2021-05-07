Укрзалізниця та швейцарська Stadler співпрацюватимуть у проєкті City Express

АТ "Укрзалізниця" та Stadler CIS AG домовилися разом розвивати пасажирські залізничні перевезення в Україні в рамках проєкту City Express та працювати над залученням фінансування і підписали відповідний меморандум.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Крім того, сторони домовились про те, що у разі перемоги в одному з тендерів на поставку рухомого складу для Укрзалізниці, швейцарська компанія розгляне можливість локалізації виробництва в Україні.

«Ми зацікавлені у співпраці із світовими виробниками залізничного рухомого складу, які себе зарекомендували в роботі на інших залізницях світу, в тому числі на широкій колії. Потенційним партнером є Stadler, один зі світових лідерів галузі, при цьому нашим головним побажанням у такому партнерстві є локалізація виробництва на території України. Адже це залучення додаткових коштів в економіку та розвиток важкої промисловості нашої країни», — розповів в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

За його словами, поїзди виробництва Stadler можуть бути задіяні в приміських та регіональних пасажирських перевезеннях, а також у проєкті City Express.

«Для розміщення виробництва ми запропонували колегам із Швейцарії розглянути наш Київський електровагоноремонтний завод. Технічні спеціалісти Stadler відвідали його та низку інших локацій у лютому цього року. Це оптимальний завод для локалізації виробництва, адже його головний профіль — модернізація приміських поїздів», — додав Юрик.

У пресслужбі зауважують, що Укрзалізниця продовжує вести робочі діалоги з іншими міжнародними постачальниками пасажирського рухомого складу та розраховує на підтримку держави у фінансуванні розвитку пасажирських перевезень.

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Як повідомляв Укрінформ, під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» у лютому 2021 року Президент Володимир Зеленський анонсував реалізацію проєкту якісного приміського залізничного сполучення — City Express.