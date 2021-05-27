На Миколаївщині арештували депутата, який влаштував стрілянину через земельну суперечку

Депутату Баштанської райради на Миколаївщині, підозрюваному, у замаху на умисне вбивство двох осіб, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального райсуду м.Миколаєва, передає Укрінформ.

«Центральний райсуд м.Миколаєва розглянув клопотання про обрання міри запобіжного заходу депутату Баштанської райради, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, п.п.1,12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263, ч.1 ст.263-1 КК України (закінчений замах на вбивство двох осіб, носіння і зберігання зброї без передбаченого законом дозволу, незаконна переробка вогнепальної зброї). Заслухавши думки сторін, суд ухвалив обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою до 23.07.2021 року без права внесення застави», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до матеріалів справи, 13.05.2021 року, на сільськогосподарських угіддях поблизу с.Новоінгулка, Миколаївського району стався конфлікт між двома групами людей, який завершився стріляниною.

У ході конфлікту депутат застосував проти опонентів карабін «Форт-201», в конструкцію якого було внесено зміни, які дозволяли здійснювати постріли автоматичними чергами. Внаслідок його дій 30-річний учасник конфлікту отримав вогнепальне поранення.

У судовому засіданні підозрюваний повідомив, що приїхав на поле, яке вони обробляють і побачив автомобіль, який заблокував оприскувач, що проводив сільгоспроботи. Два чоловіки з автомобіля розпочали конфлікт, а згодом почали стріляти з рушниць. У відповідь, підозрюваний здійснив в їх бік дві автоматичні черги зі свого мисливського карабіну.

Як повідомляв Укрінформ, на Миколаївщині в полі сталася стрілянина – поранено двоє людей. За попередньою інформацією, конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян.