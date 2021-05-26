На Миколаївщині депутату оголосили підозру за поранення двох людей

На Миколаївщині депутату райради повідомлено про підозру за стрілянину в полі, де було поранено двоє людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу прокуратури Миколаївської області.

«25 травня керівником Миколаївської обласної прокуратури вручено письмове повідомлення про підозру депутату Баштанської районної ради за фактами замаху на вбивство, носіння та зберігання зброї без відповідного дозволу та незаконного перероблення вогнепальної зброї», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 травня цього року у полі неподалік села Новоінгулка між двома групами громадян стався збройний конфлікт. Як наслідок, поранення отримали двоє чоловіків із обох сторін конфлікту.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Як повідомляв Укрінформ, стрілянина на Миколаївщині, внаслідок якої були поранені двоє людей, сталася, за попередньою інформацією, через спірні земельні питання між двома групами громадян.