Під Києвом поліція ліквідувала три нарколабораторії

Національна поліція України затримала членів наркоугруповання та ліквідувала три нарколабораторії із щомісячним обігом в 1 млн грн, які функціонували у Києві та області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції.

До складу групи входило шестеро чоловіків та одна жінка, і більшість із них уже потрапляли у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Зловмисники створили розгалужену мережу виготовлення та реалізації амфетаміну. Вони облаштували три нарколабораторії, які функціонували на території столиці та області. Виробничі потужності нарколабораторій дозволяли виготовляти до 3 тисяч доз амфетаміну щомісяця, від збуту яких угруповання отримувало майже 1 млн грн.

Грам психотропу коштував 400 грн. Гроші торговці отримували в готівковій формі або на банківські картки.

Працівники поліції встановили коло осіб, які теж причетні до збуту заборонених речовин.

25 травня правоохоронці провели 18 одночасних обшуків за місцями мешкання учасників, у їхніх автомобілях та спеціально облаштованих для виготовлення та зберігання заборонених речовин.

У ході обшуків вилучено кілограм канабісу, 20 літрів прекурсорів у рідкому стані та понад 5 кілограмів - у твердому стані, близько 100 пігулок МДМА, амфетамін, а також більш як 150 тис. грн, 1 700 доларів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, велику кількість банківських карток, блокноти з чорновими записами та зброю. Вартість вилучених наркотичних речовин і прекурсорів становить більшяк 500 тис. грн.

Трьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Одному з чоловіків уже повідомлено про підзору у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Іншим учасникам злочинної групи готується вручення повідомлень про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Служба безпеки України блокувала діяльність організованого наркоугруповання. До нього входили діючі та колишні працівники Львівського районного управління поліції, зокрема заступник начальника одного з відділів.

Фото: Нацполіція