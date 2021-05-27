На Одещині затримали розбійну групу, яка нападала на далекобійників

В Одеській області правоохоронці затримали розбійну групу, яка нападала на далекобійників.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Національної поліції, правоохоронці отримали інформацію щодо діяльності злочинної групи осіб, яка орудувала на автошляхах.

Крім того, було встановлено, що зловмисники планували організувати найближчим часом на трасі чергову засідку, цього разу на водія великовантажного автомобіля, який прямував з Одеси до Запорізької області та мав при собі 370 тис гривень готівкою.

«Аби зупинити фуру, змовники ретельно підготувалися. Провели візуальне стеження за автопідприємством, звідки слідував обраний ними об'єкт. На автозаправці непомітно порізали шини на вантажівці. Згодом дочекалися вимушеної зупинки фури і перед світанком на території Херсонської області напали на водія», - ідеться в повідомленні.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі ГУНП у Одеській області затримали злочинну групу «на гарячому».

У зловмисників вилучено ніж, газовий балончик, стяжки та балаклави.

Правоохоронці оголосили фігурантам нападів підозру за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна. Наразі нападники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня на Одещині оператор АЗС інсценував розбійний напад на станцію заради привласнення 30 тис гривень.