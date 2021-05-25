У Херсоні водії не поділили парковку - сталася стрілянина в ТЦ

У Херсоні поліція з’ясовує обставини конфлікту в приміщенні Центрального універмагу, де сталася стрілянина.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Херсонської області.

«У «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини близько 10:40 звернувся 39-річний житель обласного центру. Чоловік розповів, що в ЦУМі отримав поранення вуха від невідомого, який стріляв у заявника. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Херсонського райуправління поліції. Наразі встановлюються всі обставини події», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подія розпочалася на вулиці поблизу торговельного центру. Як з’ясували поліцейські, заявник рухався по вулиці на своєму автомобілі, а назустріч йому на іншому автомобілі рухалася жінка. Між водіями виникла сварка з приводу переваги в першочерговості проїзду. Тоді жінка зателефонувала своєму чоловікові. Невдовзі він під’їхав на місце, і вже між чоловіками виникла конфліктна ситуація.

Як розповів начальник Херсонського районного управління поліції Олександр Говорун, на даний час поліцейським відомо, що чоловік жінки після цього зайшов всередину ЦУМа, а заявник підібрав на землі уламок цегли та побіг наздоганяти опонента, де на першому поверсі магазину він вдарив останнього камінням. У відповідь чоловік дістав пістолет для відстрілу патронів травматичної дії, здійснив постріл в повітря та завдав удар рукояткою пістолета у вухо заявника. Останній натомість жбурнув у стрілка цеглиною. Після цього жінка з її чоловіком з місця події зникли на автомобілях у невідомому напрямку. Наразі їх особи встановлено, проводяться заходи щодо встановлення їх місцезнаходження. Також відомо, що зброя офіційно зареєстрована.

Попередня правова кваліфікація події – ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Встановлюються всі обставини.

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