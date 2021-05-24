Стрілянина в Умані: копи затримали ізраїльтянина, який поранив своїх співвітчизників

Стрілянина в Умані: копи затримали ізраїльтянина, який поранив своїх співвітчизників

Укрінформ
Правоохоронці затримали чоловіка за фактом стрілянини в Умані, під час якої було поранено двох чоловіків. Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та відібрали пояснення в очевидців, а також встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю, який прибув до Умані", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у приміщенні готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого - в руку і втік у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців.

Зазначається, що наразі життю та здоров'ю поранених нічого не загрожує, а сам стрілець затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Умань вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Як раніше повідомляло агентство, в Умані на Черкащині внаслідок стрілянини постраждали двоє громадян Ізраїлю. Повідомлення про НП на вулиці Софії Перовської надійшло до поліції позавчора о 15.00.

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