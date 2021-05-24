Стрілянина в Умані: копи затримали ізраїльтянина, який поранив своїх співвітчизників

Правоохоронці затримали чоловіка за фактом стрілянини в Умані, під час якої було поранено двох чоловіків. Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та відібрали пояснення в очевидців, а також встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю, який прибув до Умані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у приміщенні готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого - в руку і втік у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців.

Зазначається, що наразі життю та здоров'ю поранених нічого не загрожує, а сам стрілець затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Умань вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Як раніше повідомляло агентство, в Умані на Черкащині внаслідок стрілянини постраждали двоє громадян Ізраїлю. Повідомлення про НП на вулиці Софії Перовської надійшло до поліції позавчора о 15.00.