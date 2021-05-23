На Запоріжжі помер 18-річний хлопець, в якого стріляли у Кирилівці

У лікарні у Запорізькій області помер 18-річний хлопець, який отримав вогнепальне поранення в Кирилівці. Медики боролися за його життя 5 днів.

Про це журналістам розповіла пресофіцер ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська, передає Укрінформ.

За її словами, хлопець помер 21 травня в лікарні. Він отримав вогнепальне поранення черевної порожнини. Другий постраждалий, з пораненням голови, тулуба, кінцівок, живий.

Як повідомлялося, 17 травня близько 01:00 на бульварі Приморський у смт Кирилівка невідомий відкрив стрілянину з рушниці. Вогнепальне поранення отримали двоє чоловіків 2002 і 1975 народження, жителі Запоріжжя.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився житель Дніпропетровської області 1987 року народження. Було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.