В Умані - стрілянина, постраждали двоє громадян Ізраїлю

В Умані на Черкащині внаслідок стрілянини постраждали двоє громадян Ізраїлю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Черкаській області.

"Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства в Умані, де двоє ізраїльтян отримали поранення та були госпіталізовані до лікарні. Поліцейські встановлюють особу, причетну до злочину", - зазначається у повідомленні.

Як поінформували правоохоронці, повідомлення про стрілянину на вулиці Софії Перовської надійшло до поліції о 15.00. У результаті пригоди постраждали дві особи - громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази, опитують свідків та відбирають пояснення в очевидців, а також встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото: Національна поліція