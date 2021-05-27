Послу ЄС розповіли про стан децентралізації на Полтавщині

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас сьогодні перебуває з офіційним візитом на Полтавщині.

У пресрелізі, наданому у розпорядження Укрінформу, зазначається, що Маасікас відвідав Полтавську обласну державну адміністрацію, де зустрівся із головою ОДА Олегом Синєгубовим та головою обласної ради Олександром Біленьким. Під час зустрічі вони обговорили співпрацю Полтавщини з Європейським Союзом.

«Я радий побувати на Полтавщині. Мій візит розпочався із зустрічі з керівництвом області. Ми обговорили найважливіші питання, які стоять у нас на спільному порядку денному. На сьогодні важливим питанням є боротьба з COVID-19. Також Полтавщина є центром освіти, тому я відвідаю сьогодні університет економіки і торгівлі. Ще одним важливим питанням є децентралізація, створення нових громад та управління ними. Крім цього, Полтавщина відома своєю культурою та історією. Тому відвідаю місця, пов’язані з Миколою Гоголем, адже я його великий шанувальник», – розповів Маасікас.

Очільник області Олег Синєгубов зазначив, що країни Європейського Союзу є надійними економічними і політичними партнерами.

«Щодо децентралізації, то саме співпраця з «U-LEAD» дала нам такі результати. У нас є співпраця з ЄС за програмою кредитування щодо відновлення інфраструктури: школи, дитячі садочки. Дякуємо за допомогу щодо боротьби з пандемією. Сподіваємось на подальшу співпрацю», - додав він.

У рамках візиту пан Маасікас також відвідав Полтавський регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою».

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Під час зустрічі команда Полтавського регіонального офісу поінформувала пана посла про впровадження реформи децентралізації на Полтавщині та діяльність «U-LEAD» в регіоні. Керівниця Полтавського регіонального офісу Ірина Балибіна детально розповіла про результати процесу об’єднання та вплив газової та нафтової промисловості на розвиток громад області.

За словами Балибіної, Програма «U-LEAD з Європою» надає можливість підтримувати територіальні громади регіону на шляху становлення спроможного та потужного місцевого самоврядування, на шляху побудови рівних та доступних можливостей для мешканців громад.

Також керівниця Полтавського регіонального офісу U-LEAD зазначила, що оскільки Полтавщина посідає 2 місце в країні за обсягом видобутку газу – майже 10 млрд куб. м із 21, що добуваються в Україні – доходи громад суттєво зросли. Громади і видобувні кампанії стали справжніми партнерами.

«На території області працює 6 видобувних кампаній («УкрГазВидобування» та 5 приватних). Тому особливістю формування місцевих бюджетів громад Полтавщини є рентні платежі від видобутку вуглеродів (газу та нафти). З 60 громад 47 отримують ренту. З огляду на те, що ці кошти зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів, громади мають право витрачати їх на власний розсуд. Необхідно донести до громад інформацію щодо ефективного використання цих коштів», - зауважила Балибіна на зустрічі з послом ЄС.

Матті Маасікас відзначив успіхи діяльності Програми «U-LEAD з Європою» у регіоні та відкритість Програми до викликів, інтересів та запитів громад.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.

Фото: Програма «U-LEAD з Європою»