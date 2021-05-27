Україна залишається у жовтій зоні епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

При цьому, станом на ранок 27 травня, у Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях захворюваність на грип та ГРВІ становить менше 50% від епідпорогу. Також у Києві та Вінницькій, Луганській, Одеській областях коефіцієнт виявлення випадків коронавірусної хвороби нижчий за 5%.

Згідно з інформацією МОЗ, у жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на COVID-19 і показник завантаженості ліжок з киснем.

У Києві рівень госпіталізацій становить 20,6 за визначеного у 60 на 100 тис. населення, завантаженість ліжок із киснем 19,8% за граничного показника 65%.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в бік пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менше 50% від епідемічного порогу; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий - попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я, понад 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис.населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників. Він визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС з ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів поспіль.