На Рівненщині завдяки аудиту громадам повернули 28 тисяч гектарів землі

На Рівненщині завдяки проведеному аудиту у розпорядження громад повернули 28 тис.га раніше не облікованих земель.

Про це голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль розповів на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля», повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Коваль зауважив, що на цих повернутих до офіційного обігу і переданих громадам в «біле» користування землях за рік було зібрано додатково 140 тис.тонн зерна.

За словами голови ОДА, було проаналізовано інформацію з усіх доступних джерел: земельного кадастру, реєстру земель, реєстру речових прав на нерухоме майно, картографічних матеріалів. Доступні ортофотоплани давали актуальну інформацію щодо стану землекористування.

«Ми створили інвентаризаційну карту у кожній з громад. Проінспектували землі за допомогою квадрокоптера та визначили потенційні території. Вдалося скомпонувати використання земель в один масив. Наприклад, у Головинській громаді така площа склала 50 гектарів. Землю виставили на аукціон і отримали 167 тис. грн на рік додаткових коштів. А це для громади – три спортивні мінімайданчики!» - наголосив Коваль.

Він розповів, що в 2018 році Рівненщина посідала 20-те місце за наповненням місцевих бюджетів, а сьогодні область – перша в Україні за сплатою ПДФО, друга – за надходженнями до місцевих бюджетів У регіоні на третину зросла плата за землю, на 57% - податок на нерухоме майно. А за чотири місяці 2021 року область дала приріст на 400 млн грн порівняно з минулим роком, заявив голова ОДА.