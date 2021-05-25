Миколаївський університет кораблебудування відкрив у Китаї коледж морської інженерії

Миколаївський Національний університет кораблебудування (НУК) спільно з Океанічним Університетом Цзянсу відкрили в Китаї коледж морської інженерії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА .

«НУК імені адмірала Макарова спільно з Океанічним Університетом Цзянсу відкрили в Китайській Народній Республіці коледж морської інженерії імені С. О. Макарова. Генеральна освітня ліцензія Міністерства освіти Китайської Народної Республіки видана 17 травня 2021 року і є дійсною до кінця 2030 року», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у коледжі морської інженерії надаватимуть освітні послуги за двома спеціальностями: «Суднобудування» і «Робототехніка».

Ліцензований обсяг учнів складає 1 080 осіб. У 2021 році буде здійснено набір студентів на перший курс.