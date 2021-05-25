Дорогу до Чорнобиля оновили за кілька тижнів

На Київщині за програмою Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” відновили всього за кілька тижнів автошлях до Чорнобильської зони – дорогу загального користування місцевого значення О101110 Іванків-Радомишль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

“Ми з командою зараз активно працюємо над розвитком Чорнобильської зони як туристичного магніту. І оновлення дорожньої інфраструктури в цьому напрямку грає ключову роль. Зокрема ми відремонтували дорогу, яка веде від Іванкова до Чорнобиля. Зробили це швидко та якісно”, – прокоментував голова Київської ОДА Василь Володін.

За словами очільника облдержадміністрації, роботи виконали за кошти обласного бюджету. Загальна їх вартість становила 16 млн грн.

Окрім відновлення дорожнього покриття, підрядники також влаштували на об’єкті вирівнюючий шар заввишки 6 см, уклали узбіччя та з’їзди і нанесли розмітку.

Київська ОДА зазначає, що за програмою Володимира Зеленського “Велике будівництво” цьогоріч на дорогах Київщини планують прокласти 60 км нового асфальтного покриття. На це передбачили 1,2 млрд грн.

Читайте також: Укравтодор відновлює ще одну ділянку дороги на Черкащині

Заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що цього року у Чорнобильській зоні відчуження стартувала програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". За три роки тут планують оновити основні траси, аби надати доступ для туристів, екологів, природоохоронців та науковців.