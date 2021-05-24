Падіння повітряної кулі: один із постраждалих - у реанімації лікарні Кам’янця

У міській лікарні Кам’янця-Подільського на Хмельниччині перебувають двоє із п’яти людей, які постраждали під час падіння повітряної кулі.

Про це на брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Кам’янець-Подільської міської ради Юрій Пливанюк, передає Укрінформ.

«З тих п’яти осіб, які були доставлені в міську лікарню, залишаються на лікуванні двоє хворих. Інші виписані або переведені. Вони перебували у стані середньої важкості. Один із пацієнтів, який знаходиться в реанімації, важкий», - зазначив посадовець.

За його словами, пацієнтові, який перебуває в реанімації, проведуть кілька оперативних втручань через велику кількість травм.

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Як повідомлялося, поблизу Кам'янця-Подільського на Хмельниччині 22 травня ввечері впала повітряна куля з пасажирами, у результаті чого загинув 53-річний житель Прилук, а п’ять осіб, серед яких і пілот, отримали травми. Через інцидент у Кам’янці-Подільському призупинили фестиваль з повітроплавання «Кубок Поділля». Станом на ранок 24 травня у лікарні перебували троє травмованих.