На Хмельниччині призупинили фестиваль з повітроплавання через падіння кулі

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині через падіння повітряної кулі призупинили фестиваль з повітроплавання «Кубок Поділля».

Про це повідомляє Суспільне.Поділля, передає Укрінформ.

«У зв’язку з учорашніми подіями ми (польоти - ред) скасували. Взагалі польоти ми продовжуватимемо, але будемо дотримуватися ще більших правил безпеки», - розповів президент федерації повітроплавання України В’ячеслав Гардашник.

Фестиваль повітроплавання «Кубок Поділля» планували завершити у неділю ввечері.

Як повідомлялося, поблизу Кам'янця-Подільського на Хмельниччині 22 травня ввечері впала повітряна куля з пасажирами, у результаті чого загинув 53-річний мешканець Прилук і п’ятеро осіб, серед яких і пілот, отримали травми.