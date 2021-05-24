Падіння повітряної кулі на Хмельниччині – стало відомо про стан постраждалих

Одного із травмованих під час падіння повітряної кулі поблизу Кам’янця-Подільського на Хмельниччині прооперували, а ще одного пацієнта виписали з лікарні.

Про це повідомляє Суспільне.Поділля, передає Укрінформ.

Як розповів директор Кам'янець-Подільської міської лікарні №1 Олександр Чернець, у реанімації після операції перебуває 37-річний хмельничанин, у якого діагностували численні переломи.

Окрім того, 31-річному хмельничанину, який потрапив у лікарню з переломами пальців, надали медичну допомогу та вже виписали з медзакладу.

Наразі в лікарні перебувають 28-річний пілот повітряної кулі з Київщини, 49-річна жителька Прилук та 37-річний чоловік із села Смотрич. Стан усіх травмованих стабільний.

Як повідомлялося, поблизу Кам'янця-Подільського на Хмельниччині 22 травня ввечері впала повітряна куля з пасажирами, у результаті чого загинув 53-річний мешканець Прилук, а п’ятеро осіб, серед яких і пілот, отримали травми. Через інцидент у Кам’янці-Подільському призупинили фестиваль з повітроплавання «Кубок Поділля».