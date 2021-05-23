На Хмельниччині впала повітряна куля: один загиблий і п’ятеро травмованих

Поблизу Кам'янця-Подільського на Хмельниччині впала повітряна куля з пасажирами, у результаті чого один чоловік загинув і п'ятеро людей отримали травми.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Хмельницької області.

«Трагедія сталася 22 травня ввечері поблизу с. Кульчіївці Кам’янець- Подільського району. На борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів – мешканці м.Хмельницького та Кам’янця-Подільського», - йдеться у повідомленні.

У результаті інциденту один чоловік загинув і ще п’ятеро людей, серед яких і пілот, отримали травми різного ступеня важкості.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України – порушення правил повітряних польотів. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомляв Укрінформ, у Кам’янці-Подільському цими вихідними проходить фестиваль повітроплавання «Кубок Поділля».