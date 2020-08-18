У Німеччині зазнала аварії повітряна куля: пілот загинув, сім пасажирів поранені

Трагедію завершилася подорож восьми осіб на повітряній кулі у німецькій федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

При падінні апарату одна людина загинула, повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Merkur.

Повітряна куля впала через сильний порив вітру перед посадкою, після чого кошик різко потягнуло до землі, і біля залізничної колії він застряг у верховітті.

Як зазначається, з дерев пасажирів повітряної кулі знімали понад 100 рятувальників, через що рух потягів довелося на деякий час зупинити.

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Пілот загинув, всі семеро пасажирів отримали поранення, двоє з них - серйозні.

Як повідомлялося, у липні у землі Північний Рейн-Вестфалія під час зіткнення повітряної кулі з легкомоторним літаком загинули двоє людей.