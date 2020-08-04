У США впали три повітряні кулі з туристами

У результаті падіння трьох повітряних куль з туристами в американському штаті Вайомінг постраждали десятки людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

Загалом на повітряних кулях перебувало 36 осіб, з них унаслідок інциденту госпіталізували 12 людей, повідомив начальник пожежної охорони Джексон Хоула Брейді Хансен.

За його словами, місцева влада отримала дзвінок після 8:00 за місцевим часом, коли поблизу містечка Тетон-Вілледж впали три екскурсійні повітряні кулі.

Поки можливою причиною падіння куль називають несприятливі погодні умови. Ймовірно пілоти аеростатів втратили керування через несподіваний сильний вітер.

Розслідування інциденту триває.

фото: CNN