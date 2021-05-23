Падіння повітряної кулі на Хмельниччині – у поліції розповіли деталі

На Хмельниччині у результаті падіння повітряної кулі загинув 53-річний житель Прилук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Хмельницької області у Фейсбуці.

Зазначається, що на борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів – двоє чоловіків з Хмельницького, подружжя з Прилук та мешканець Кам’янець-Подільського району.

"У результаті падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, інші пасажири, а також 28-річний пілот, який є мешканцем Києва, отримали травми різного ступеня важкості та госпіталізовані до медичних закладів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів – мешканці м. Хмельницького та Кам’янця-Подільського

Як повідомлялося, поблизу Кам'янця-Подільського на Хмельниччині 22 травня ввечері впала повітряна куля з пасажирами, у результаті чого один чоловік загинув і п'ятеро людей отримали травми.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України – порушення правил повітряних польотів.