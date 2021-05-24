Суд заочно дав «прокурору» окупованого Алчевська 8,5 року ув'язнення

У Луганській області "прокурора" тимчасово окупованого Алчевська заочно засудили до 8,5 року позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення стосовно "прокурора міста Алчевська" так званої "генеральної прокуратури ЛНР", - ідеться у повідомленні.

Лисичанський міський суд визнав псевдопрокурора винною у вчиненні умисних дій, спрямованих на участь у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України), та заочно засудив до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Колишня співробітниця органів прокуратури Луганської області у 2015 році перейшла на бік окупаційної влади та очолила "міську прокуратуру". Вона забезпечувала виконання та дотримання незаконних "законів та нормативно-правових актів самопроголошеної влади ЛНР", що суперечать українському законодавству та порушують права жителів непідконтрольної органам державної влади території Луганщини.

Засуджена переховується від органів слідства та суду. Вона відбуватиме призначене покарання у вигляді позбавлення волі з моменту затримання.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні співробітнику так званого "міністерства державної безпеки ЛНР" повідомили про підозру у незаконному затриманні та катуванні цивільної особи.