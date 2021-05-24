Фури перекрили державну трасу до Миколаєва на знак протесту
Вони невдоволені роботою встановленого тут вагового комплексу і вимагають, щоб до них приїхали керівники облдержадміністрації, повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі Патрульної поліції Миколаївської області.
«Фури повністю перекрили обидві смуги руху в напрямку Миколаєва, зворотній бік наразі відкритий. Там чергує кілька екіпажів патрульної поліції, вони забезпечують порядок», - сказали у пресслужбі.
Водії великовантажних автомобілів заблокували трасу державного значення під Миколаєвом / Фото: Novosti-n.org
Наразі на місце події виїхало керівництво поліції.
Акція відбувається біля габаритно-вагового комплексу «Укртрансбезпеки». Водії стверджують, що ГВК начебто працює некоректно, є проблеми із точністю зважування.
Проблема з великотоннажними фурами виникає на Миколаївщині регулярно. Водії не хочуть зважувати вантажівки, бо вантаж часто перевищує дозволений нормативами.
В області одні з найгірших доріг, бо в Миколаєві розташовано кілька портів та терміналів, до яких щодоби привозять ватаж сотні фур.