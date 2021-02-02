Рада планує збільшити відповідальність за порушення габаритно-вагового контролю

Верховна Рада 2 лютого ухвалила у першому читанні законопроєкт №3742 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» (ГВК).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«У першому читанні прийнято один із ключових для реформи габаритно-вагового контролю законопроєкт №3742, що законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень ГВК», - розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також документ розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю – надає їй право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують габаритно-вагові параметри. Крім цього, законопроєкт встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно підвищує відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

За словами очільника Мінінфраструктури, ухвалений в першому читанні документ нерозривно пов’язаний із законопроєктом №3743, що посилює відповідальність учасників перевезень і вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів.

Зокрема, законопроєкт №3742 вводить наступні штрафи: для вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тис. грн; для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від відсотка перевантаження: - до 2 % включно у розмірі 1 700 грн; - від 2% до 5% у розмірі 5 100 грн; - від 5% до 10% у розмірі 8 500 грн; - від 10% до 20% у розмірі 17 тис. грн; - від 20% до 30% у розмірі 34 тис. грн; - понад 30% у розмірі 51 тис. грн; за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тис. грн; для посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників Укртрансбезпеки щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань - у розмірі 51 тис. грн.

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Як повідомлялося, законопроєкт №3743 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" Верховна Рада в першому читанні ухвалила 16 вересня 2020 року.