Затримали «смотрящего» за Чорноморськом

Співробітники поліції затримали в Одесі кримінального авторитета на прізвисько «Гном», «смотрящего» за містом Чорноморськ, під час отримання неіснуючого боргу від потерпілого жителя облцентру.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Нацполіціі України Євген Коваль, передає Укрінформ.

"Злочинець в руках правоохоронців... Пару слів про головного "героя", що жалюгідно лежить обличчям до землі. Це "смотрящий" за містом Чорноморськ, що на Одещині. Його прізвисько – "Гном". Отримав своє кримінальне "звання" від одного зі "злодіїв у законі", - зазначив Коваль.

За його словами, поліцейські затримали "Гнома" 21 травня в Одесі разом зі спільником – ще одним "видатним" представником регіонального криміналітету, під час вимагання та одержання неіснуючого боргу від потерпілого.

"Подібним "гномам" та його подільникам пора запам’ятати: Україна – не місце для організації злочинних кланів та протиправних дій, "старші" побратими по криміналітету не захистять, а за кожне порушення закону доведеться відповідати", – зауважив Коваль. Він додав, що за цим фактом розпочато слідство.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про введення в дію рішення РНБОУ від 14 травня, котрим оновлено список фізичних і юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції, зокрема його розширено "злодіями в законі" й іноземцями, які є кримінальними авторитетами.

Фото: Євген Коваль, Facebook