Затримали «смотрящего» за Чорноморськом
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Нацполіціі України Євген Коваль, передає Укрінформ.
"Злочинець в руках правоохоронців... Пару слів про головного "героя", що жалюгідно лежить обличчям до землі. Це "смотрящий" за містом Чорноморськ, що на Одещині. Його прізвисько – "Гном". Отримав своє кримінальне "звання" від одного зі "злодіїв у законі", - зазначив Коваль.
За його словами, поліцейські затримали "Гнома" 21 травня в Одесі разом зі спільником – ще одним "видатним" представником регіонального криміналітету, під час вимагання та одержання неіснуючого боргу від потерпілого.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про введення в дію рішення РНБОУ від 14 травня, котрим оновлено список фізичних і юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції, зокрема його розширено "злодіями в законі" й іноземцями, які є кримінальними авторитетами.
Фото: Євген Коваль, Facebook