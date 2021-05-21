СБУ заблокувала ботоферму, яку адміністрували з Росії

Кіберфахівці Служби безпеки України у Чернігові припинили діяльність ботоферми, яку адміністрували з Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Співробітники спецслужби встановили, що через ботоферму поширювалась фейкова інформація для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема розміщувались повідомлення для дискредитації української влади і заклики до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури.

Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема здійснювали транзакції у санкційних електронних платіжних системах.

Під час обшуку за місцем проживання організатора, де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили сім 16-канальних GSM-шлюзів; дві сім-банки на 128 карток кожен; 370 сім-карток російського мобільного оператора; три ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України викрила і припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів та ботоферми в Одесі. Зловмисники поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.