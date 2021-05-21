СБУ заблокувала ботоферму, яку адміністрували з Росії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба безпеки України.
Співробітники спецслужби встановили, що через ботоферму поширювалась фейкова інформація для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема розміщувались повідомлення для дискредитації української влади і заклики до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури.
Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема здійснювали транзакції у санкційних електронних платіжних системах.
Під час обшуку за місцем проживання організатора, де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили сім 16-канальних GSM-шлюзів; дві сім-банки на 128 карток кожен; 370 сім-карток російського мобільного оператора; три ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми.
Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України викрила і припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів та ботоферми в Одесі. Зловмисники поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.