Львів отримає від ЄБРР €22 мільйони кредиту

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Львову кредит на 22 млн євро з гарантією покриття першої втрати від ЄС.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

ЄБРР надає кредит €10 млн ключовим провайдерам комунальних послуг і готовий надати ще €12 млн залежно від потреб міста Львів, яке є давнім клієнтом банку. ЄС підтримує цей кредит гарантією від першої втрати через Європейський фонд сталого розвитку (EFSD), призначенням якого є підтримка інвестицій у сталий розвиток у країнах сусідства ЄС.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський Союз (ЄС) об’єднують зусилля для надання екстреної підтримки місту Львову з метою забезпечення безперебійного надання життєво важливих послуг в цьому найбільшому місті Західної України, незважаючи на потужний негативний вплив пандемії коронавірусу.

«Ця спільна підтримка забезпечить потреби в ліквідності та оборотному капіталі транспортного підприємства «Львівелектротранс» , комунального підприємства «Львівавтодор», яке займається будівництвом і технічним обслуговуванням доріг, а також відповідає за управління дорожнім рухом, комунального підприємства водопостачання та водовідведення «Львівводоканал», теплопостачального підприємства «Львівтеплоенерго» та підприємства з управління відходами «Зелене місто». Кошти кредиту компенсують тимчасові зменшення доходу через коронавірусну кризу та допоможуть в покритті операційних витрат», - йдеться в повідомленні.

ЄБРР вже надав місту Львову майже €140 млн на розвиток його транспортної інфраструктури, модернізацію систем водопостачання та водовідведення, покращення управління відходами, будівництво доріг та модернізацію системи централізованого теплопостачання. Банк також профінансував будівництво сучасного торговельно-розважального центру, яке сприяло створенню робочих місць та залученню інших інвестицій. ЄБРР має офіс у Львові для того, щоб краще задовольняти потреби міста та компаній в Західній Україні в фінансуванні.

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Україна є однією з трьох країн операцій ЄБРР, на які припадають найбільші обсяги інвестицій. Лише за останні два роки Банк узяв на себе зобов’язання щодо надання €2 млрд для української економіки. Банк фінансує проєкти в секторах інфраструктури, енергоефективності та енергетичної безпеки, сільського господарства та промисловості, а також МСП. Інвестиції поєднуються з підтримкою реформ, які забезпечують більш сприятливе бізнес-середовище.